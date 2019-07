Filippinane slår alarm om denguefeber

utenriks

Helsedepartementet opplyser at sjukdommen har tatt livet av 456 personar i første halvår, ein auke på 39 prosent frå same periode i fjor.

I første halvår er det registrert 106.630 tilfelle av denguefeber, ein auke på heile 85 prosent frå same periode i 2018.

– Når vi no sender ut eit landsomfattande varsel, betyr det at overvakinga blir skjerpt og at innsatsen for å behandle febertilfella blir styrkt, seier helseminister Francisco Duque.

Ministeren understrekar at folk må få eit auka medvit om denne trusselen og søke legehjelp straks symptoma melder seg. Det kan vere feber i meir enn to dagar, kombinert med ledd- og muskelsmerter, trøyttleik, kvalme, utslett og blødingar.

– Tidleg behandling er avgjerande. Vanlegvis kjem dei smitta for seint til lege. Då kan indre organ allereie vere sterkt skadde, seier helseministeren.

