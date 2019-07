Haiane i Middelhavet trua av utrydding

utenriks

Overfiske og plastforsøpling er hovudårsakene til at over halvparten av hai-artane i Middelhavet no er trua, går det fram av ein fersk rapport frå WWF.

Libya og Tunisia er verstingar og fiskar årleg opp rundt 4.200 tonn hai kvar, tre gonger så mykje som Italia, som er den tredje største fiskerinasjonen i Middelhavet.

Mange haiar hamnar òg i garn og trålar som er meint for annan fisk, ifølgje WWF, som etterlyser meir internasjonalt samarbeid og strengare regelverk for å hindre utrydding.

Ifølgje Verdens naturvernunion (IUCN) er 20 hai-artar «kritisk trua» i Middelhavet, medan ytterlegare elleve artar hamnar i kategorien «trua», åtte artar blir rekna som «sårbare» og ni er «nesten trua».

– Haien er i fare for å forsvinne frå Middelhavet, seier Giuseppe Di Carlo, som leier WWFs verksemd knytt til Middelhavet.

– Den hurtige tilbakegangen er det mest alvorlege teiknet på statusen i havet vårt og på det uansvarlege fisket som finn stad der, seier han.

– Alle land rund Middelhavet har eit ansvar for dette. Hai har vore ein del av havet vårt og kulturen vår i tusenvis av år, og vi må handle raskt for å sikre at dei blir verande det i framtida, seier Di Carlo.

(©NPK)