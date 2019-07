NRK: Aktor ber om ti års fengsel for mulla Krekar, ifølgje italienske medium

utenriks

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, vart saman med ei rekke menn i fleire land i Europa arrestert i Noreg 12. november 2015. Arrestasjonane inngjekk i ein koordinert aksjon sett i verk av italiensk politi.

Italienske styresmakter hevdar Krekar leiar eit terrornettverk kalla Rawti Shax med tilknyting til Den islamske staten (IS). Italiensk politi meiner Krekar var leiaren for 16 andre kurdiske irakarar og kosovoalbanarar som alle vart arresterte under aksjonen, ifølgje NRK.

Rettssaka skulle opphavleg starte i Bolzano i Italia 13. mars 2017, men har sidan vorte utsett ei rekke gonger.