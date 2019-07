Trump ber kritikarar forlate USA

utenriks

– Alt dei gjer er å klage. Dette er folk som hatar landet vårt. Dei hatar det, etter mi meining mi, lidenskapeleg, seier Trump til pressa i Det kvite hus måndag.

Trump svarte på dei kraftige reaksjonane som har strøymt inn etter at han i helga tvitra at dei fire ferske kongressmedlemmene bør dra tilbake til «de øydelagde og kriminalitetsinfiserte» landa dei kom frå. Alle dei fire kvinnene er amerikanske statsborgarar, tre av dei er fødde i USA.

Demokratane har fordømt fråsegnene som rasistiske og splittande, og regjeringssjefane i Storbritannia og Canada har tatt klart avstand frå Trumps ytringar.

Måndag rykte òg to republikanske senatorar, Susan Collins og Patrick Toomey, ut og påpeika at Trumps Twitter-meldingar var over streken.

– Viss de ikkje trivst i USA, viss de klagar heile tida, så kan de dra, de kan dra med ein gong, seier Trump måndag.

Trump skuldar vidare dei fire demokratane for å elske USAs fiendar, «som al-Qaida».

Trump namngav i helgas Twitter-utfall ikkje kvinnene, men refererte openbert til fire nykommarar i Representanthuset, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

