Von der Leyen går av som forsvarsminister

utenriks

Von der Leyen treng reint fleirtal i avstemminga i EUs folkevalde forsamling tysdag dersom ho skal etterfølgje Jean-Claude Juncker frå 1. november.

– I morgon vil eg be om tillit frå EU-parlamentet. Uavhengig av utfallet, så kjem eg til å gå av som forsvarsminister onsdag slik at eg kan tene Europa med all min styrke, skriv tyskaren på Twitter måndag.

– Eg er djupt takknemleg for dei åra eg har delt med forsvaret, legg ho til.

Von der Leyen har vore tysk forsvarsminister sidan 2013.

Utfallet av avstemminga på tysdag er usikkert, sidan mange politiske grupper er splitta i synet på von der Leyen.

Ho treng minst 374 av dei 747 stemmene for å bli godkjent. Von der Leyen er berre garantert støtte frå dei 182 parlamentsmedlemmene frå den konservative partigruppa EPP, som ho sjølv tilhøyrer.

