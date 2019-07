Hiv-relaterte dødsfall ned 33 prosent sidan 2010

utenriks

I 2010 døydde nemleg 1,2 millionar menneske av aids-relaterte årsaker. Talet går stadig ned, og berre mellom 2017 og 2018 var det ein nedgang på 30.000 dødsfall – frå 800.000 til 770.000.

Om lag 37,9 millionar menneske lever i dag med hiv. Av desse har 23,3 millionar tilgang til antiretrovirale medisinar, som held viruset i sjakk så den smitta ikkje utviklar aids. Det er rekordmange.

FN åtvarar likevel om at den globale innsatsen for å utrydde sjukdommen er i ferd med å gå i stå på grunn av manglande finansiering. I 2018 vart 19 milliardar dollar, om lag 162,1 milliardar norske kroner, samla inn for å kjempe mot sjukdommen. Det er meir enn sju milliardar mindre enn dei 26,2 milliardar dollarane (223,54 milliardar norske kroner) som det blir anslått å vere behov fór innan 2020.

Opp i Aust-Europa

Rapporten peikar òg på fleire svakheiter i det globale tryggingsnettet mot aids.

For sjølv om aids-relaterte dødsfall stadig går ned i Afrika, som er det kontinentet som er hardast ramma, har talet på dødsfall det siste tiåret auka med 5 prosent i Aust-Europa og 9 prosent i Midtausten og Nord-Afrika.

På årsbasis har dei same områda ein auke i talet på nye hiv-infeksjonar på høvesvis 29 og 10 prosent.

– Vi treng desperat eit tydelegare politisk leiarskap for å få slutt på aids, seier Gunilla Carlsson, som er administrerande direktør for UNAIDS.

Ho legg til at det er mogleg å få slutt på sjukdommen om ein «fokuserer på menneske, og ikkje sjukdommar» og har eit «menneskerettsbasert» syn på korleis ein best kan no dei som blir ramma hardast av hiv og aids.

Etter fleire tiår med forsking har ein framleis ikkje klart å finne ein kur eller vaksine mot hiv, som har ramma nesten 80 millionar menneske og tatt livet av meir enn 35 millionar sidan starten på 80-talet.

Utsette grupper

Ifølgje FN står spesielt utsette grupper for meir enn halvparten av hiv-infeksjonane på verdsbasis. Innunder desse gruppene fell sprøytenarkomane, homofile menn, tranpersonar, prostituerte og fengselsinnsette.

Sjølv om dei er spesielt utsette, har under 50 prosent av gruppene tilgang på hiv-preventive tiltak i over halvparten av landa dei lever i.

Ei anna sårbar gruppe er barn, med meir enn 160.000 nye hiv-infeksjonar i 2018. Det er 41 prosent lågare enn i 2010, men langt unna målet landa sjølv har sett seg om maksimalt 40.000 nye tilfelle årleg på verdsbasis innan 2018.

Det er òg store forskjellar mellom unge kvinner og unge menn når det gjeld smitterate. Sannsynet for å bli hiv-infisert er heile 60 prosent høgare for unge kvinner.

