Nord-Korea seier amerikansk øving i Sør-Korea vil påverke atomsamtalar

Det seier nordkoreanarane i den første fråsegna si om samtalane etter møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i den demilitariserte sona i juni. Under møtet i grenselandsbyen Panmunjom vart dei to leiarane samde om å ta opp att nedrustingssamtalane.

Ein ikkje namngitt talsperson frå det nordkoreanske utanriksdepartementet seier at den planlagde samarbeidsøvinga mellom USA og Sør-Korea, «dersom den blir gjennomført, vil påverke samtalane på embetsmannsnivå».

Det skriv det statlege nordkoreanske nyheitsbyrået (KCNA).

Øvinga skal etter planen finne stad i august. Ho vart nedskalert for å legge til rette for dialog mellom USA og Nord-Korea etter Trumps første møte med Kim i Singapore i juni 2018.

KCNA skriv vidare at den same talspersonen seier øvinga legg eit «openbert press» på Nord-Korea, og at ho er eit brot på fellesinnlegget Trump og Kim signerte i Singapore.

Amerikanarane har tidlegare insistert på total nedrusting for å løfte sanksjonane mot Nord-Korea.

Partane klarte ikkje å komme til semje om kva nordkoreanarane skulle gi i byte mot mildare sanksjonar under Trump og Kims andre møte i Hanoi i februar. Det førte til at samtalane kollapsa.

