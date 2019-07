Tyrkia vil ikkje la EU-sanksjonar stå i vegen for leiteboring ved Kypros

utenriks

På EUs utanriksministermøte i Brussel måndag vart det semje om å innstille luftfartsforhandlingar, avlyse møte på høgt politisk nivå, redusere øyremerkt finansiering til Tyrkia som kandidat til EU-medlemskap og avgrense kreditten i Den europeiske investeringsbanken.

Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu seier sanksjonane er eit forsøk på å «roe» Kypros, og at dei er av «ingen betydning».

– EU treng oss for å handtere migrasjonsproblemet og andre problem. Dei vil komme til oss for å halde oppe kontakten. Det kjem dei ikkje unna, seier Cavusoglu.

Misnøgde kypriotar

Straffetiltaka kjem på oppfordring frå Kypros, etter at Tyrkia sende ut fartøy for å byrje leiteboring etter gass på havbotn i eit område Kypros ser på som ein del av den økonomiske sona si. Tyrkia meiner på si side at dei opptrer i samsvar med internasjonal lov, og at boringa går føre seg på deira eigen kontinentalsokkel.

Cavusoglu varslar at Tyrkia som respons på sanksjonane vil svare med å sende eit fjerde skip til området. Førebels har dei utstasjonert to borefartøy, som er leidd av krigsskip, og eit tredje leitefartøy er òg i området.

Store gassmengder

Ekspertar reknar med at det finst rundt 227 milliardar kubikkmeter gass utanfor kysten av Kypros.

Saka har blåse nytt liv i konflikten på øya søraust i Middelhavet, som sidan 1974 har vore delt i ein gresk-kypriotisk og tyrkisk-kypriotisk del.

Berre den gresk-kypriotiske delen er anerkjent internasjonalt, og landet har vore medlemmer av EU sidan 2004. Den tyrkisk-kypriotiske delen er berre anerkjent som eit eige land av Tyrkia.

