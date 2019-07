«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel

utenriks

Guzman vart av ein jury i februar kjent skuldig på alle tiltalepunkt, som omfatta drap, kvitvasking av pengar og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoff til USA.

Kona til 62-åringen kom onsdag til den tungt vakta føderale domstolen i Brooklyn, der straffeutmålinga vart lest opp.

Det var venta at Guzman kom til å bli dømt til fengsel på livstid utan moglegheit for prøvelauslating. Soninga skjer truleg i eit høgtryggingsfengsel i Florence i delstaten Colorado.

Spenninga rundt rettsmøtet på onsdag var derfor mest knytt til kva han ville seie då dommaren gav han ordet i rettssalen.

Her hevda han at han har vorte nekta ei rettferdig rettssak, medan «heile verda såg på». 62-åringen sa vidare at saka har vorte sverta av uriktig framferd frå jurymedlemmer og klaga over fengslingsforholda i New York.

«El Chapo» er tidlegare leiar for det mexicanske Sinaloa-kartellet og stod i fleire år på magasinet Forbes' liste over dei mektigaste personane i verda.

Rettssaka i New York gjekk føre seg i tre månader, og retten fekk eit oppsiktsvekkande innblikk i drifta av eitt av dei største narkokartella i verda.

