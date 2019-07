Pakistan arresterer mistenkt bak Mumbai-angrep

utenriks

Saeed har vore utpeika som hovudmann bak angrepet i den indiske storbyen Mumbai i 2008 der 166 personar vart drepne og over 30 såra.

Han er òg mistenkt for å finansiere terror, opplyser pakistanske styresmakter.

Saeed er grunnleggar av den militante pakistanske gruppa Lashkar-e-Taiba, som ifølgje indiske styresmakter stod bak angrepet i 2008.

Arrestasjonen fann stad nær byen Gujranwala, som ligg i den sentrale delen av Pakistan, i delstaten Punjab. Saeed har fleire gonger tidlegare sete i husarrest som følgje av angrepet, men vorte lauslaten.

Saeed er mellom anna sikta for å ha samla økonomiske middel til bruk i ulovlege handlingar. Pakistan har i lengre tid fått kritikk for ikkje å ha gjort nok for å stoppe finansiell støtte til militante grupper.

USA, som har stempla Saeed som terrorist, har lova ein dusør på 10 millionar dollar.

Sjølv nektar Saeed for at gruppa Lashkar-e-Taiba har noko å gjere med militante grupper.

(©NPK)