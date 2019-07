utenriks

Amazonasfondet har det siste tiåret vore Noregs største bistandsprogram og eit flaggskip innan miljøbistand og klimatiltak. I Brasil har ei rekke statlege etatar og kommunale organ, og dessutan organisasjonar og forskingsinstitusjonar fått støtte frå fondet til ulike miljøtiltak.

Noreg har så langt bidratt med over 8 milliardar kroner til fondet.

Sjølv om avskoginga har falle kraftig sidan toppåret 2004, har avskoginga i Brasil sidan 2012 auka dei siste åra.

Vil ha sivil gransking

Det brasilianske samarbeidsprosjektet for å hindre avskoging i Amazonas har heller ikkje vore problemfritt. Onsdag fremma påtalemakta i delstaten Amazonas i Brasil krav om ei sivil gransking av Amazonasfondet, skriv fagbladet Bistandsaktuelt.

Gjennomgangen starta førre veke og skal avdekke om det er grunnlag for ei rettsleg etterforsking og eventuelle straffeforfølgingar.

Bakgrunnen for granskinga er mellom anna at Brasils miljøminister Richard Salles i mai hevda at det var avvik i fondet.

Tidlegare i juli sa Salles at Amazonasfondet kan bli nedlagt, noko klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har åtvara mot.

Redusert avskoging i Colombia

I tillegg til Amazonasfondet har Noreg, Tyskland og Storbritannia sidan 2015 vore med på eit liknande samarbeid med Colombia, og tala frå landet er meir oppmuntrande enn frå Brasil.

I fjor var det første gong sidan 2015 at avskoginga i Colombia gjekk ned, ifølgje tal frå Colombias institutt for meteorologi og miljøstudiar (IDEAM). Avskoginga nasjonalt gjekk ned med 10,4 prosent på landsbasis frå 2.190 kvadratmeter i 2017, som er omtrent på storleik med Vestfold fylke, til 1.971 kvadratmeter i 2018.

– Det er gledeleg at avskoginga går betydeleg ned i ein del Amazonaskommunar der ein i fleire år har hatt høg avskoging. Eg håper at vi saman med andre givarar kan bidra til at Colombia lykkast med å redusere avskoginga ytterlegare i desse områda, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mesteparten av Colombias urskog ligg i Amazonas, og så mykje som 70 prosent av avskoginga i landet skjer i denne regionen.

(©NPK)