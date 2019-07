Rundt 2.000 eldre demonstrerer i Hongkong

utenriks

Det har den siste tida vore ei rekke demonstrasjonar i Hongkong på grunn av eit lovforslag om å tillate utlevering av innbyggarar til fastlands-Kina.

Demonstrasjonane har vore prega av yngre menneske, men onsdag demonstrerte rundt 2.000 eldre i gatene for å støtte opp under dei tidlegare demonstrasjonane. Dei eldre, som hadde på seg kvite overdelar og svarte bukser, gjekk òg ut mot politivald knytt til ein nyleg demonstrasjon.

Veteranskodespelaren Deannie Ip kritiserte politiet for å ha vore hardhendt i møtet med demonstrantane, som ho viste til at ikkje hadde våpen. «Støtt de yngre for å beskytte Hongkong» var eitt av slagorda dei eldre nytta seg av.

