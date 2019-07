Salvini seier truslar mot han førte til stort våpenbeslag

utenriks

– Det er ikkje mitt missil, og eg er glad for at eg har vore til nytte i å finne det, seier Salvini til pressa under eit besøk til den italienske byen Genoa.

Italienske styresmakter kunngjorde måndag at dei hadde arrestert tre personar, blant dei ein høgreekstremist, og beslaglagt store mengder våpen og ammunisjon. Det vart òg beslaglagt nynazistisk propaganda.

Våpenbeslaget bestod mellom anna av ei rekke riflar, pistolar, bajonettar og maskingevær, som vart beslaglagt hos ein 60-åring. I ein lagerhall i nærleiken av Milano vart det beslaglagt eit Matra-missil, som blir brukt av den qatarske hæren.

Salvini seier at etterforskinga starta i samband med drapstruslane han har fått.

– Det var ein av fleire daglege drapstruslar mot meg som eg ikkje snakkar om, seier han.

Ein italienar og ein sveitsar som hadde tilgang på lageret der missilet vart funnen, vart òg arresterte. Det er antatt at dei tre mistenkte har prøvd å selje våpena.

