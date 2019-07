Taliban tvingar svensk organisasjon til å stenge 42 helsesenter

utenriks

Totalt har Taliban tvinga SAK til å stenge 42 av 77 medisinske senter. Dette vil påverke over 5.700 pasientar per dag, ifølgje organisasjonen.

– Å tvinge oss til å stenge helsetenester og på den måten avgrense tilgangen befolkninga har til medisinsk behandling, er eit openbert brot på menneskerettane og internasjonal humanitær rett, seier landssjef i Kabul for SAK, Sonny Månsson.

Kravet om å stenge kjem etter at afghanske spesialstyrkar førre veke drap fire personar i eit angrep mot ein av klinikkane til den Svenske Afghanistankommittén.

Klinikken vart angripen etter mistanke om at Taliban var til stades, ifølgje organisasjonen. Dermed har Taliban no beordra at klinikkane blir stengde.

– Vi krev umiddelbar gjenopning av alle helsetenester til befolkninga, og vil oppmode alle partar som er involverte i konfliktar til å avstå frå slike handlingar som bevisst set sivile liv i fare, legg Månsson til.

(©NPK)