Tyrkisk representant for «Reportere uten grenser» frikjent

utenriks

RSF-representant Erol Onderoglu vart frikjent saman med rettsaktivist Sebnem Korur Fninanci og journalist Ahmet Nesin.

Dei tre var tiltalte for å ha drive «terrorpropaganda» på vegner av det forbode kurdiske arbeidarpartiet (PKK), etter å ha vore gjesteredaktørar for den prokurdiske avisa Ozgur Gundem. Tyrkiske styresmakter har seinare stengt avisa, som vart skulda for å vere eit talerøyr for PKK.

RSF skriv på Twitter at dei er glade for frikjenninga, men understrekar at saka som har gått føre seg i tre år, allereie er ei form for urettferdig straff.

Dei tre ville fått sju og eit halvt år i fengsel dersom dei hadde vorte dømde i rettssaka, som starta i november 2016.

Tyrkia, som har fengsla fleire journalistar enn noko anna land, vart rangert blant dei verste landa på RSFs pressefridomsindeks i år.

