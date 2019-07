23 blir frykta omkomme i påsett brann i Japan

utenriks

Tilstanden til fleire av dei skadde er kritisk, ifølgje ein talsmann for brannvesenet i Kyoto.

Fleire av dei omkomne vart funne på taket av bygningen. Enkelte kollapsa òg i trappene som førte opp til taket.

Påsett brann

Styresmaktene har så langt stadfesta at sju er omkomne og seks andre antatt omkomne.

Ein mann er mistenkt for å ha starta brannen. Han skal vere arrestert og er tatt med til sjukehus for behandling, ifølgje den lokale tv-kanalen NHK.

Tidlegare torsdag opplyste ein talsperson for brannvesenet at opp mot 18 personar enno ikkje var gjort greie for, men det er uklart om alle desse var til stades i bygget då det byrja å brenne.

Tende på væske

Det var om lag 70 personar i bygget då brannen braut ut, ifølgje brannvesenet.

Brannmannskap vart varsla torsdag morgon lokal tid. Ifølgje politiet brasa ein mann inn i bygningen og tømde ut ei væske som han så sette fyr på.

Mannen skal ha sagt «de døyr», før han tente på væska. Motivet bak eldspåsetjinga er ikkje kjent.

Ein mann som arbeidde i nærleiken seier til NHK at han høyrde ein eksplosjon før han såg flammar i bygget.

Videobilde frå staden viser brannmannskap som arbeider med å sløkke flammar. Bygget, som husar animasjonsfirmaet Kyoto Animation, er på tre etasjar.

Animasjonsstudioet har produsert tv-seriar i anime-sjangeren, mellom dei K-OM! og Haruhi Suzumiyas melankoli.

