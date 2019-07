Dommar nektar Epstein kausjon

utenriks

Avgjerda kjem etter at aktor la ned påstand om at Epstein skulle bli verande fengselet i New York. Aktoratet meiner det er nødvendig sidan han både har middel til å kunne flykte og samtidig utgjer ein fare for allmenta.

Dei meiner òg Epstein kan prøve å påverke ei veksande mengde vitne som støttar skuldingane mot han. Skuldingane inneber at han skal ha rekruttert og misbrukt mindreårige jenter i New York og Florida på byrjinga av 2000-talet.

Forsvararane til 66-åringen hevdar likevel at klienten deira ikkje vil flykte, og at han i tillegg vil vere villig til å stille formuen på minst 556 millionar dollar som sikkerheit. Dei meiner òg at han i vente på ei rettssak burde få sitje i husarrest.

Epstein vart i byrjinga av juli arrestert i New York, sikta for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter.

Epstein er tidlegare kapitalforvaltar og har vore venn med både ekspresident Bill Clinton, britiske prins Andrew og president Donald Trump.

