Fransk arkitekt meiner at Notre-Dame ikkje er trygg nok for oppattbygging

utenriks

Sjefarkitekten for historiske monument i Frankrike, Phillipe Villeneuve, viste onsdag kulturminister Franck Riester rundt i katedralen for å gi han eit innblikk i framdrifta og kompleksiteten i arbeidet.

Villeneuve sa at det framleis blir arbeidd på spreng for å sikre bygget.

Mellom anna blir det jobba med å setje opp støttebogar i tre for å hindre at tak og vegger rasar saman. Robotar blir brukte for å hente ut forbrente benkerader og restane av taket som fall ned på golvet i katedralen.

Sjefarkitekten seier at sikkerheita og kvaliteten på arbeidet går føre alt. Det går framleis føre seg meir opprydding enn oppattbygging.

President Emmanuel Macron har lova at katedralen skal stå ferdig om fem år.

