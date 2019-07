Instagram skjuler talet på likarklikk

utenriks

I staden for talet på personar som har likt eit innlegg, vil det no stå at eit brukarnamn «og andre» har likt bildet. Brukarar vil framleis kunne sjå kor mange som har likt bilde ein sjølv har lagt ut.

Dette skal innførast i ein prøveperiode i land som Australia, Japan, Italia og New Zealand, opplyser selskapet til BBC.

– Vi håper at dette vil ta vekk presset om kor mange likarklikk eit innlegg får, seier leiar Mia Garlick i Facebook Australia og New Zealand.

Også i Brasil og Irland blir det nye systemet innført.

Målet er å undersøke om folk blir mindre opptatt av likarklikk og meir opptatte av å fortelje ei historie, legg ho til.

Canada var i mai første land ut til å teste dei nye innstillingane.

Forskingsstudiar har vist at denne forma for tilbakemelding på innhald kan auke sjølvkjensla til personar, men kan òg føre til lågare sjølvkjensle for dei som ikkje får så mange likarklikk.

(©NPK)