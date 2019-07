Minst 11 drepne i angrep på politihovudkvarteret i Kandahar

utenriks

Torsdag ettermiddag gjekk ein lastebil full av sprengstoff i lufta rett utanfor inngangen til hovudkvarteret. Eksplosjonen vart utløyst av ein sjølvmordsbombar. Samtidig prøvde ei gruppe væpna menn å ta seg inn via ein sideinngang, opplyser ein talsmann for provinsguvernøren.

Elleve personar vart drepne, blant dei var ni sivile og to politimenn, opplyser ein talsperson for guvernøren i Kandahar. 80 personar vart skadde i angrepet.

I samband med eksplosjonen tok òg fleire lastebilar med varer fyr, og bilde publisert i sosiale medium viser ei stor røyksky over byen.

Angrepet mot politihovudkvarteret skjedde etter at to afghanske soldatar onsdag kveld vart drepne av ein Taliban-infiltratør, og to dagar etter at 34 elitesoldatar vart drepne i eit Taliban-angrep i Badghis-provinsen vest i Afghanistan.

Angrepa kjem etter fredssamtalar mellom USA og Taliban. Begge sider har sagt at det har vorte gjort framsteg, men prosessen har førebels ikkje ført til mindre vald.

(©NPK)