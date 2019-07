Nær 30 personar blir frykta omkomne i påsett brann i Kyoto

utenriks

Tilstanden til fleire av dei skadde er kritisk, ifølgje ein talsmann for brannvesenet i Kyoto.

Fleire av dei omkomne vart funne på taket av bygningen. Enkelte kollapsa òg i trappene som førte opp til taket.

Hideaki Hatta, som er sjef for animasjonsstudioet, seier dei fleire gongene har fått anonyme truslar. Truslane har kome på e-post.

Påsett brann

Styresmaktene har så langt stadfesta at 20 personar er omkomne og om lag ti andre er antatt omkomne.

Brannen er den dødelegaste i Japan sidan ein brann som braut ut i 2001 i bydelen Kabukicho i Tokyo. 44 menneske døydde i denne brannen.

Ein mann er mistenkt for å ha starta brannen i animasjonsstudioet. Han skal vere arrestert og er tatt med til sjukehus for behandling, ifølgje den lokale tv-kanalen NHK.

Tidlegare torsdag opplyste ein talsperson for brannvesenet at opp mot 18 personar enno ikkje var gjort greie for, men det er uklart om alle desse var til stades i bygget då det byrja å brenne.

Tende på væske

Det var om lag 70 personar i bygget då brannen braut ut, ifølgje brannvesenet.

Ifølgje politiet brasa ein mann inn i bygningen og tømde ut ei væske som han så sette fyr på.

Animasjonsstudioet har produsert tv-seriar i anime-sjangeren, mellom dei K-OM! og Haruhi Suzumiyas melankoli.

