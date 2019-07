utenriks

Angrepet starta då ein lastebil full av sprengstoff gjekk i lufta rett utanfor inngangen til hovudkvarteret. Eksplosjonen vart utløyst av ein sjølvmordsbombar.

Samtidig prøvde ei gruppe væpna menn å ta seg inn via ein sideinngang, opplyser ein talsmann for provinsguvernøren. Det er uklart om det er offer ut over sjølvmordsangriparen.

Torsdag ettermiddag norsk tid var skytinga framleis ikkje over. Inga gruppe eller rørsle har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

(©NPK)