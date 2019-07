Uklart om Israel vil nekte Omar og Tlaib innreise

utenriks

Begge dei to kongressrepresentantane har uttrykt støtte til den internasjonale BDS-kampanjen, som vart starta av palestinske aktivistar etter inspirasjon frå den ikkje-valdelege anti-apartheid-rørsla i Sør-Afrika.

Kampanjen har fått tilslutning frå ei stor mengde kyrkjesamfunn, fagforeiningar og organisasjonar verda over og oppmodar til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjonar, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjonar for å tvinge Israel ut av dei palestinske områda som vart okkuperte i 1967.

Israel nektar innreise til personar som har uttrykt støtte BDS-kampanjen, og statsminister Benjamin Netanyahu må no ta stilling til om det skal gjerast eit unntak for Ilhan Omar og Rashida Tlaib, skriv Haaretz.

Den såkalla BDS-lova opnar for å gjere unntak for politikarar og diplomatar, dersom israelsk UD vurderer at det vil skade forholdet landet har til omverda om dei blir nekta.

Omar og Tlaib legg ikkje skjul på at dei vil besøkje dei okkuperte områda, og dei har vore fritalande i kritikken sin av Israels okkupasjon.

Omar fremma denne veka eit resolusjonsforslag i Representanthuset, som held fast på retten amerikanske statsborgarar har til å støtte boikott «for å fremme borgar- og menneskerettar heime og i utlandet».

(©NPK)