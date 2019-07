Egypt bombar islamistar i det nordlege Sinai

utenriks

Fly frå det egyptiske luftforsvaret bomba fredag over hundre stillingar rundt byen El-Arish og landsbyen Bir al-Abd, opplyser egyptiske tenestemenn.

Aksjonen mot dei militante gruppene kjem etter at ein sjølvmordsbombar torsdag tok livet av to personar i byen Sheikh Zuweid, også nord på Sinai.

Tidlegare i veka likviderte opprørarar fire personar ved halshogging og bortførte ein femte person ved byen Bir al-Abd. Dei fem vart skulda for å samarbeide med tryggingsstyresmaktene.

IS har tatt på seg ansvaret for desse to angrepa.

(©NPK)