Fleire skadde i gasseksplosjon i Christchurch

Bilde frå staden viser at det aktuelle huset, som ligg i forstaden Northwood, er totalskadd.

– Huset er vorte til fyrstikker. Det er totalt sprengt i stykke, seier eit vitne til avisa New Zealand Herald.

Ifølgje han har eksplosjonen òg medført store skadar på andre hus i nabolaget. Vindauge skal ha vorte knust, og garasjedører sprengde av. Ein talsmann for nødetatane seier seks hus har fått store skadar.

Mediehuset Stuff skriv at ytterlegare 17 hus har vorte skadd av vrakrestar som vart slengde gjennom lufta i eksplosjonen.

50 personar er evakuerte. Nødetatar har sperra av området, og brannvesenet undersøker om det finst fleire gasslekkasjar. Straumen skal vere skrudd av i området.

Innbyggarar i området seier eksplosjonen var så høg at høyrdest ut som ei bombe gjekk av. Ein av dei første naboane som kom åstaden, ein tidlegare politibetjent, seier til New Zealand Herald at han er overraska over at ingen liv gjekk tapt.

