Fransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset

utenriks

Søksmålet var retta mot det franske klassifikasjonsselskapet Bureau Veritas og det tyske verftet Jos L. Meyer-Werft. Det franske selskapet hadde ansvaret for at ferja vart bygd etter forskriftene.

Retten skulle ta stilling til om dei to selskapa skulle haldast ansvarlege for ulykka og om dei etterlatne skulle få erstatning. Retten avviste erstatningskravet.

Ferja var 28. september 1994 på veg frå Tallinn til Stockholm då ho kantra og sokk i Austersjøen med nær 1.000 passasjerar om bord. 852 menneske omkom, berre 137 vart redda.

Dei fleste av dei omkomne, 760, vart aldri funne. Etter ulykka var styresmakter, reiarlag og tilsynsansvarlege raskt ute med løfte om at dei ansvarlege ville bli stilte for retten.

Mange har falle frå

Rundt 1.000 etterlatne står bak søksmålet og hovudforhandlingane i saka vart halde i april i franske Nanterre.

– Eg veit eigentleg ikkje kor mange klientar eg har igjen, for under prosessen har nokre falle frå. Dei har vorte utslitne og ikkje orka meir. Sjølv har eg aldri høyrt snakk om ei rettssak i første instans som tar så lang tid, sa advokat Henning Witte, som for 23 år leverte inn søksmålet.

Seks nordmenn mista livet i forliset, medan tre vart redda.

Låge forventningar

Svenske Elisabeth Nilsson, som mista ektemannen sin i forliset, sa før rettsavgjerda at ho ikkje hadde høge forventningar.

– Sidan Estland aldri har greidd ut ordentleg, har eg ikkje mykje håp for dette heller, sa ho.

Ifølgje ei gransking frå 1998 skjedde forliset som følgje av svikt i låsane og festa til baugporten. Baugporten skal ha brekt, noko som førte til at ei rampe vart dratt med, og vatn strøymt inn.

Det vart i ettertid retta kritikk mot korleis ulykka har vorte granska.

(©NPK)