utenriks

På møtet vil May få ei oppdatering om situasjonen frå ministrane sine og andre tenestemenn. I tillegg skal sikkerheita for skipsfart i Golf-regionen drøftast.

Møtet blir ein av dei siste viktige aktivitetane for May som statsminister før ho går av onsdag og overlèt regjeringa til den som tysdag blir vald til ny leiar for Dei konservative.

