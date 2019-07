Minst 50 redda ut av brennande bygning i Mumbai – mange framleis fanga

utenriks

Minst 50 menneske vart måndag ettermiddag redda ut av bygningen. 16 brannbilar og 200 brannfolk deltar i arbeidet med å sløkke brannen og evakuere folk som ikkje har greidd å komme seg ut.

Den ni etasjar høge bygningen ligg i Bandra-området i Mumbai.

Indisk fjernsyn har vist bilde av menneske som knuser vindauge og som vinkar til brannfolka for å bli evakuert.

– Brannen har ramma andre, tredje og fjerde etasje. Vi har så langt redda 50 menneske, seier ein tilsett i brannvesenet.

– Vi har ikkje det nøyaktige talet, men brannen har tvinga mange menneske til å søke tilflukt på terrassen. Dei bør òg bli frakta i sikkerheit snart, seier han.

Det er førebels ikkje meldt om skadde eller omkomne.

TV-kanalen NDTV anslår at 100 menneske er fanga på terrassen til bygningen, medan kanalen Times Now melder at 50 menneske enno ikkje har komme seg ut.

