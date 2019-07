Ny dyster drapsrekord i Mexico

utenriks

Det er ei klar stigning i forhold til same periode i fjor, då talet var 13.985 drepne i eit land med 126 millionar innbyggarar, melder Reuters.

Det inneber at det er rundt 12 drap per 100.000 innbyggarar i Mexico, mot 0,4 drap per 100.000 innbyggarar i Noreg.

Rekorden for eit heilt år vart sette i fjor, då 29.111 menneske vart drepne. Halvårstalet tyder på at Mexico går mot ein ny rekord for eit heilt år også i år.

Mange av drapa kjem av den aggressive kampen til regjeringa mot dei mange berykta narkotikakartella i landet, og også valdelege oppgjer og rivalisering kartella imellom.

Men dei høge tala fører til auka press på den nye presidenten Andrés Manuel López Obrador, som har gjort kamp mot narkokartella til ein av dei viktigaste sakene sine.

López Obrador har skulda tidlegare regjeringar for å forverre valden, og han har sjølv tatt til orde for å hanskast med problemet ved å rydde opp i korrupsjon og redusere dei sosiale forskjellena i landet.

