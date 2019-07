Braksiger for Boris Johnson – blir statsminister og partileiar

utenriks

Johnson var soleklar favoritt i leiarkampen som starta då Theresa May varsla avgangen sin for to månader sidan. May kunngjorde at ho ville gå av etter fleire mislukka forsøk på å få Parlamentet til å vedta utmeldingsavtalen hennar med EU.

Johnson har sagt at han vil ta Storbritannia ut av unionen når fristen går ut 31. oktober – enten det er ein avtale eller ikkje. Han har sagt at han vil reforhandle avtalen May kom fram til, og som Parlamentet har avvist fleire gonger, men både unionen og fleire medlemsland har gjort det klart at det er uaktuelt å gjere vesentlege endringar.

Ti kandidatar

Den tidlegare utanriksministeren og London-ordføraren var ein av ti kandidatar som melde seg på i kampen om leiarvervet. Etter fleire avstemmingar i parlamentsgruppa, gjekk han og utanriksminister Jeremy Hunt vidare til uravstemming blant medlemmene til partiet.

Johnson fekk 92.153 stemmer, mot 46.656 for Jeremy Hunt. Resultatet vart kunngjort av Cheryl Gillan frå partiet sin såkalla 1922-komiteen, som har vore med på å organisere leiarvalet.

Etter å ha vunne kampen om leiarvervet, kjem Johnson formelt til å ta over som statsminister på onsdag.

– Valkampen er over, no byrjar arbeidet, sa Johnson i sigerstalen etter å ha takka både Hunt og May. Han sa det er eit privilegium å erstatte May, som har vist «lidenskap og vore resolutt» i mange saker.

Intern motstand

Sjølv om Johnson slo Hunt med god margin, må han førebu seg på motstand òg i eigne rekker når han tar over.

Fleire leiande toryar har åtvara Johnson og sagt at han kan få eit kort liv ved makta dersom han held fram å vere like uforsonleg i brexit-spørsmålet, der han er på kollisjonskurs med Parlamentet, skriv The Guardian. I dei mange avstemmingane som har vore om vegen ut av EU, vart det klart at nasjonalforsamlinga ikkje var innstilte på å forlate unionen utan nokon avtale.

– Partiet må igjen jobbe for å sameine to motstridande instinkt: å jobbe saman med andre og å verne om sjølvråderetten, sa Johnson i takketalen. Han sa han no har tre prioriterte oppgåver:

– Å levere, sameine og kjempe mot.

Forlèt skipet

Fleire regjeringsmedlemmer har på førehand varsla at dei ville trekke seg så fort det vart klart at Johnson overtar etter May. Utviklingsminister Rory Stewart – som var ein av leiarkandidatane tidlegare i prosessen – finansminister Philip Hammond og justisminister David Gauke har alle gjort det klart at dei ikkje vil sitje i Johnsons regjering.

Statssekretær Alan Duncan i utanriksdepartementet ville ikkje eingong vente til Johnson var vald, men trekte seg måndag. Han ville òg ha ein hastedebatt i Underhuset om støtta til Johnson – eller mangelen på dette. Forslaget, som blir oppfatta sin ei ganske aggressiv handling, vart avvist av Leiaren til underhuset, John Bercow.

Statssekretær Anne Milton i utdanningsdepartementet trekte seg etter Mays siste regjeringsmøte tysdag, berre minutt før resultata av uravstemningen vart lese opp.

Finansuro

Men det er ikkje berre intern og politisk uro den nye leiaren må ta omsyn til. Finansmarknadane er nervøse, fordi dei ser på ein hard brexit som meir sannsynleg med Johnson ved roret. Utan ein avtale vil forholdet til EU vere uavklart, noko som mellom anna vil gå ut over handel og samferdsel.

– Det er mykje som antydar at det kjem til å vere veldig turbulent i månadene som kjem, seier seniorstrateg Richard Falkenhäll i banken SEB til det svenske nyheitsbyrået TT.

Er det noko finansverda ikkje liker, er det usikkerheit, og heilt sidan det vart klart at Johnson kunne bli Mays arvtakar, har marknaden vore negativt. Det klaraste teiknet på det er at pundet er svekt, noko fleire analytikarar trur vil halde fram.

– Det er heilt klart knytt til Boris Johnson og frykta for ei utmelding utan avtale. Finansmarknaden er uroleg for korleis dette skal gå, seier Morten Lund i Nordea.