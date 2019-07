Frankrike sveittar seg gjennom ny rekord-hetebølge

utenriks

Hetebølga har slått inn over Frankrike og Tyskland. Overoppheta turistar gjekk tysdag ut i fontener og dammar i Paris og Berlin for å kjøle seg ned, og i Nederland har dyrepassarar delt ut mat fryst i isblokker til tørste og varme bebuarar i dyreparkar.

I Bordeaux sørvest i Frankrike vart det målt 41,2 grader tysdag. Dermed vart førre varmerekorden i byen på 40,7 grader frå august 2003 slått, opplyser Meteo-France.

Varmen held fram i dagane som kjem òg i Belgia, Luxembourg og Nederland. Torsdag blir det venta at 40-talet blir passert i Nederland. I så fall vil det vere første gong at det blir målt så høge temperaturar i landet. Same dag kan Paris slå sin meir enn 70 år gamle rekord på 40,4 grader.

Frankrike gjekk gjennom ei hetebølge førre månad òg. Då vart det sett ny varmerekord på landsbasis med 45,9 grader i byen Gallargues-le-Montueux søraust i Frankrike, midt mellom byane Montpellier og Nîmes.

Hetebølga denne veka har ført til at det meteorologiske instituttet i landet har sendt ut oransje varsel, det nest høgaste på skalaen, for 81 av dei 96 departementa i landet.

Storbritannia slepp heller ikkje unna varmen. Der kan rekorden i landet på 38,5 grader bli slått torsdag. Det er langt høgare enn dei rundt 30 gradene som enkelte stader i Sør-Noreg kan få denne veka.

(©NPK)