Senatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister

USA har vore utan permanent forsvarsminister i det konflikten med Iran har vorte trappa opp.

President Donald Trump utnemnde Esper til fungerande forsvarsminister førre månad. Han kom då frå stillinga som øvste sivile sjef for hæren i forsvarsdepartementet. Seinare i juni stadfesta Det kvite hus at Trump ønsker seg Esper som forsvarsminister på permanent basis.

Esper overtar leiinga av forsvarsdepartementet etter at forgjengaren Patrick Shanahan førre månad sa at han trekte seg.

Shanahan hadde då vore fungerande minister sidan årsskiftet. Han viste til omsynet til familien då han erklærte at han ikkje lenger var kandidat til jobben som forsvarsminister på permanent basis.

Før Esper vart sjef for USAs hær – med tittelen Army secretary – sat han i leiinga til våpenprodusenten Raytheon.

Esper var ein av sjefane i avdelinga til selskapet for kontakt med styresmaktene. At han har jobba med lobbyisme, har utløyst reaksjonar frå kritikarar som peikar på at han som forsvarsminister kan påverke kontraktar som regjeringa inngår med våpenprodusentar og andre private selskap.

USA har vore utan permanent forsvarsminister sidan James Mattis trekte seg i desember i fjor.

