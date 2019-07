Studie: Multiresistent malaria spreier seg i Søraust-Asia

utenriks

Det er «alarmerande høg» behandlingssvikt i samband med malaria med medisinar som er mykje brukte, åtvarar forskarane bak ein studie publisert i The Lancet Infectious Diseases.

– Desse bekymringsfulle funna indikerer at problem med multiresistens i plasmodium falciparum (ein type malaria, red.anm.) har forverra seg betydeleg i Søraust-Asia sidan 2015, seier ein av leiarane bak studien, Olivo Miotto, ved Wellcome Sanger Institute og University of Oxford.

Ein medikamentskombinasjon kjent som DHA-PPQ var tidlegare effektiv mot parasitten, før legar merka teikn på resistens i 2013. Studien som vart publisert måndag, viser at svikten på denne typen medikamentskombinasjon er på 53 prosent sørvest i Vietnam, og såg høg som 87 prosent i det nordaustlege Thailand.

Miotto åtvarar mot «skremmande utsikter» dersom parasitten spreier seg til Afrika, der det er flest malariatilfelle i verda.

Ein annan studie, som vart publisert i same magasin måndag, viser at halvparten at pasientane som vart undersøkte, ikkje vart friske med den vanlegaste behandlingsmetoden, skriv BBC. Det finst likevel alternative medisinar, men ein av forskarane bak studien seier at det hastar med å finne nye medisinar.

I Europa kjem cirka 10.000 reisande kvart år heim med malaria, og om lag 1 prosent av dei døyr av sjukdommen, ifølgje Folkehelseinstituttet.

I 2017 døydde så mange som 435.000 menneske av sjukdommen på verdsbasis, ifølgje WHO. 60 prosent av dei var barn under fem år.

