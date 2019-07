Boeing noterer massivt tap i andre kvartal

utenriks

Selskapet blir hardt ramma av problema med dei etterspurde 737 Max-flya, som er pålagt flyforbod i kjølvatnet av to alvorlege ulykker. Til saman 346 menneske mista livet i flystyrtane i Indonesia og Etiopia.

Selskapet rapporterte onsdag eit tap på 2,9 milliardar dollar førre kvartal. Det svarer til 25 milliardar kroner og er det største tapt i eit enkelt kvartal i historia til selskapet. Til samanlikning noterte Boeing ein gevinst på 2,2 milliardar dollar i andre kvartal i fjor.

– Dette er ein avgjerande augneblink for Boeing, seier konsernsjef Dennis Muilenburg i ein kommentar.

Usikkerheita rundt når 737 MAX 8-flya kan vere på vengene igjen, gjer at Boeing ikkje gir nokon prognose for dei økonomiske utsiktene i kvartalsrapporten.

I samband med resultatet vart det òg kjent at den planlagde presentasjonen av det nye langdistanseflyet 777X blir ytterlegare utsett. Selskapet varslar no at den første flyginga for flytypen, som er under utvikling, først vil skje i 2020.

