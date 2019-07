Iran antydar moglegheit for «utveksling» av oljetankarar

utenriks

Rouhani kommenterte situasjonen for dei to oljetankarane under eit regjeringsmøte onsdag.

Britane vil få ein «passande respons frå Iran» viss dei «reverserer sine feilgrep, inkludert det dei gjorde ved Gibraltar», sa presidenten.

Den iranske oljetankaren Grace 1 vart tatt i arrest av den britiske marinen ved Gibraltar i byrjinga av juli. Grunngivinga var mistanke om at skipet frakta olje til Syria i strid med EUs sanksjonar mot landet.

Førre veke vart den svenskeide, britisk-registrerte oljetankaren Stena Impero teken i arrest av den iranske revolusjonsgarden i Hormuzsundet. Grunngivinga i dette tilfellet var at skipet visstnok hadde kollidert med ein iransk fiskebåt.

Ein talsmann for Irans mektige vaktarråd har likevel antyda at tankskipet vart tatt i arrest som eit svar på den britiske behandlinga av Grace 1.

Tankskips-situasjonen speler ut seg parallelt med konflikten mellom Iran og USA – som er Storbritannias viktigaste allierte. Iranske styresmakter har hevda at USA trekte i trådane då Grace 1 vart tatt i arrest.

I kjølvatnet av tankskips-bruduljane har Iran og Storbritannia skulda kvarandre både for piratverksemd og «fiendtlege handlingar».

