utenriks

Det er ikkje komme meldingar om såra, men det har vorte rapportert om materiell skade.

Ifølgje den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skal missila ha treft ein militærpost som tilhøyrer den syriske hæren i Tel al-Hara i Dara-provinsen sør for Damaskus. SOHR melder òg at missila skal ha treft to område i naboprovinsen Quneitra.

Israel har førebels ikkje stadfesta luftangrepet.

(©NPK)