Kina: – USA undergrev global stabilitet

utenriks

I ein kvitbok publisert onsdag seier forsvarsdepartementet vidare at dei meiner den største, umiddelbare trusselen mot fred og stabilitet i Taiwanstredet er Taiwans uavhengige separatistar, skriv Reuters.

USA har nyleg godkjent sal av våpen verdt 2,2 milliardar dollar til Taiwan.

Departementet uttaler vidare i kvitboka, som er den første sidan 2015, at dei ikkje vil «gi avkall på bruken av makt» i forsøket på å gjenforeine Taiwan med fastlandet. Dei vil heller ikkje legge til side løfte om å ta i bruk alle nødvendige militære tiltak for å «sigre over separatistane», heiter det vidare.

Kina seier at dei viktigaste prioriteringane deira framover bli å halde fram å jobbe for ei gjenforeining av Kina og Taiwan, og kjempe mot det dei ser på som separatistar i Tibet og Xinjiang-regionen.

Talsmann Wu Qian i forsvarsdepartementet seier at talet på separatistar i Taiwan veks og meiner alle som støttar sjølvstende, vil møte ein blindveg.

I kvitboka heiter det òg at meir militært nærvær frå USA, Japan og Australia i Asia-Stillahavsregionen vil føre til usikkerheit i regionen. Kina meiner vidare at USAs utplassering av eit rakettforsvarssystem i Sør-Korea undergrev den regionale strategiske balansen.

(©NPK)