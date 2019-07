Lima-gruppa vil etterforske korrupsjon og narkohandel i Venezuela

utenriks

Gruppa seier i ei fråsegn at dei vil prøve å danne ei ramme for å etterforske lovbrot i Venezuela. Forslaget vil bli lagt fram for land som «ønsker demokrati i Venezuela», inkludert EU og USA, heiter det i ei fråsegn som vart gitt etter eit møte med utanriksministrane i Lima-gruppa i Buenos Aires tysdag.

Lima-gruppa seier vidare i fråsegna at dei støttar ei storskala-etterforsking av rollene til «regjeringar og politiske grupper i regionen».

I fråsegna gjentar gruppa si støtte til Venezuelas opposisjonsleiar og sjølverklærte president Juan Guaidó og at dei ønsker eit nytt val.

Fråsegna er signert Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay og Peru.

