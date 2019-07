Menneskerettsorganisasjon kritiserer Thailands nye regjering

utenriks

16. juli vart juntaleiar Prayut Chan-o-cha og den 36 medlemmer store regjeringa hans tatt i eid i Thailand.

Prayut har leidd landet som statsminister og juntaleiar sidan han greip makta i kuppet i 2014. No blir han endå ein gong kritisert av menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW), som meiner statsministeren held fram i same spor i den nye regjeringa.

– Han drar teppet vekk under menneskerettane, seier Asia-sjef i HRW, Brad Adams.

Under Prayuts første periode var all politisk aktivitet forbode. Mange har vorte arresterte for å ha brote forbodet, og fleire menneskerettsorganisasjonar har kritisert praksisen.

Sjølv om Prayut erklærte slutten på militærstyret då den nye regjeringa hans vart tatt i eid i midten av juli, er overgangen til eit semi-demokrati lang. I ein overgangsperiode vil militæret framleis ha moglegheit til å arrestere alle som kritiserer regjeringa og monarkiet.

Ifølgje menneskerettsorganisasjonen medfører det ei knebling av ytringsfridommen, der folk blir tvinga til tausheit for å kunne bli lauslatne.

(©NPK)