Sør-Korea: – Russland har beklaga krenking av luftrom

Yoon Do-han, talsmann for Sør-Koreas president, fortalde onsdag om ei melding som sørkoreanarane visstnok fekk frå ein representant for det russiske forsvaret dagen før.

– Russland sa at forsvarsdepartementet deira umiddelbart vil igangsette ei gransking og ta nødvendige skritt, sa Yoon, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Sør-Korea meiner eit russisk overvakingsfly krenkte sørkoreansk luftrom over ei omstridd øygruppe i Japanhavet tysdag. Dette skal ha skjedd då overvakingsflyet og to russiske bombefly deltok i ein felles patrulje med to kinesiske fly for første gong i dette området.

– Avfyrte varselskot

Forsvaret i Sør-Korea har opplyst at dei sende opp kampfly som fyrte av fleire hundre varselskot mot det russiske overvakingsflyet.

Partane har likevel komme med motstridande opplysningar om hendinga. Russland og Kina meiner dei var i sin fulle rett då dei flaug over Liancourt-øyene, som Sør-Korea kallar Dokdo.

Over øyane har Sør-Korea etablert ei såkalla identifikasjons-sone. Men dette er ikkje det same som territorielt luftrom, påpeikar det kinesiske forsvarsdepartementet.

Ein talsmann for departementet avviser at dei kinesiske og russiske flya tok seg inn i luftrommet i andre land.

Russland avviser

Det russiske forsvaret har òg nekta for at det vart avfyrt varselskot frå dei sørkoreanske kampflya som vart sende opp for å møte dei russiske og kinesiske flya.

– Hadde dei russiske pilotane identifisert ein slik trussel, ville dei umiddelbart ha komme med ein passande respons, sa generalløytnant Sergej Kobylasj tysdag, ifølgje russiske nyheitsbyrå.

Også Japan gjer krav på den omstridde øygruppa. Japanske styresmakter har protestert mot at sørkoreanske kampfly avfyrte varselskot i det Japan reknar som japansk luftrom.

