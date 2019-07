Theresa May: – Eg er stolt av politikken eg har ført

utenriks

– Vi er det femte rikaste landet i verda, og det er feil at folk søv på gata, sa Labour-leiar Jeremy Corbyn, som spurde kva for politikk May var mest fornøgd med i perioden hennar som statsminister.

– Eg er stolt av all politikk som har vorte gjennomført, svarte Theresa May då ho deltok i den vekevise spørjetimen i Parlamentet onsdag, hennar siste som statsminister i Storbritannia.

Det første spørsmålet ho fekk, kom frå Labours Ruth Cadbury som lurte på kva ho føler om at Boris Johnson no følgjer i fotspora hennar.

May gjentok at ho er fornøgd med å overlate jobben til Johnson, som har lova å gjere det ho ikkje klarte, nemleg å gjennomføre brexit.

Som vanleg var det høg temperatur i det britiske Parlamentet, og Jeremy Corbyn spøkte med at han håpte det ville bli rolegare for May no som ho skulle delta frå benken lenger bak.

Corbyn fokuserte elles på fattigdom då han entra talarstolen. Han lurte på om statsministeren angra på politikken fordi fattigdommen har auka for både pensjonistar, arbeidarar og barn i Storbritannia, hevda Corbyn.

– Politikk handlar ikkje om medieoverskrifter, men om forskjellane vi jobbar for å reversere kvar dag og for dei nye moglegheiter vi gir folk, svarte May.

