Brussel: Johnsons brexit-krav er uakseptabelt

Johnson foreslår at backstop-løysinga for irskegrensa må fjernast frå den noverande brexitavtalen. Det er eit krav Barnier ikkje kan gå med på.

Johnsons forslag blir omtalt som «uakseptabelt» av Barnier, som kallar Johnsons første tale «stridslysten». I eit brev til EUs 27 utanriksministrar skuldar Barnier Johnson for å prøve legge press på samhaldet i dei attverande medlemslanda.

– Ein no-deal vil aldri vere EUs val, men vi må alle vere førebudde på alle scenario, skriv Barnier i brevet, som Sky News har fått tilgang til.

– Det som står igjen som viktig frå vår side, er å behalde roa, halde oss til prinsippa og retningslinjene våre, og å vise solidaritet og samhald blant dei 27 landa, skriv Barnier.

Det var i statsminister Johnsons første tale til Underhuset torsdag at han bad EU tenke seg om og reforhandle brexitavtalen.

– EUs ståstad blir verande uendra. Vi kjem ikkje til å gjenopne utmeldingsavtalen, sa EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva i ein kommentar torsdag ettermiddag.

Offensiv statsminister

Johnson insisterte på at han ønsker ein avtale med EU, men sa at ein avtale berre er mogleg viss EU gir etter. Den noverande brexitavtalen, som har vorte avvist fleire gonger i Parlamentet, vart forhandla fram av Johnsons forgjengar Theresa May.

– Eg håper at EU vil revurdere sin noverande avvisning om å gjere endringar i utmeldingsavtalen. Viss dei ikkje gjer det, vil vi, Storbritannia, sjølvsagt måtte forlate EU utan nokon avtale, sa Johnson i sin meir enn to og ein halv time lange tale.

Han sa han er klar til å møte EUs leiarar når dei ønsker det, og han lova òg å setje inn høggiret for å ta høgde for ein brexit utan avtale. Millionar av pund skal bli brukt på ein informasjonskampanje retta mot både vanlege folk og næringsliv.

Kritikk

Den nyslåtte statsministeren vart møtt med høglydte spørsmål frå ein opposisjon som grilla han på detaljnivå.

Korleis vil han vere i stand til å halde fast ved løftet til regjeringa om å halde grensa mellom Nord-Irland og EU-landet Irland fri for tollkontroll? Korleis skal han gjennomføre løftet sitt om at dei 3 millionar EU-borgarane som bur i Storbritannia, kan få bli?

Johnson avfeia slike detaljar med sedvanleg optimisme.

– Det er fullt mogleg at vi i 2025 kan sjå bak på denne usedvanlege perioden som starten på ein ny gyllen æra i historia vår, sa Johnson.

Labour-leiar Jeremy Corbyn lét seg ikkje rive med. Landet er bekymra for at «den nye statsministeren overvurderer seg sjølv», uttalte Corbyn.

– Han seier han har bein i nesa, styrke og ambisjonar. Landet vårt har ikkje behov for armveivande skryt, men dugleik, alvor og etter eit tiår med splittande politikk til fordel for dei få, fokus på interessene til dei mange, sa Corbyn.

Tida går

Statsministeren har mindre enn 100 dagar på seg til å oppfylle løftet om å få Storbritannia ut av EU innan 31. oktober. Parlamentet startar fredag sin seks veker lange ferie. Når den er over, må Johnson kjempe mot fleirtalet.

– Underhuset skal stanse statsministeren, sa Ian Blackford frå det skotske nasjonalistpartiet SNP. Han kallar ein brexit utan avtale «økonomisk galskap».

Opposisjonen kan òg prøve å avsetje Johnsons regjering ved å fremme mistillitsforslag i september. Samtidig er det spekulasjonar om Johnson kan komme til å kunngjere nyval tidleg på hausten, i håp om å skaffe seg fleirtal i Parlamentet til å fullføre brexitplanen sin.

