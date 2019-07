Noreg overtar leiinga i FNs økonomiske råd

utenriks

Juul vart torsdag val til president for eitt år framover. Det var klart allereie i januar at Noreg skulle ta over leiarskapet.

Regjeringa varslar at Noreg mellom anna vil jobbe for å løfte finansiering for utvikling, som rådet har ansvar for.

– Noreg har tatt på seg denne oppgåva fordi vi er ein sterk støttespelar for FN og berekraftsmåla, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

ECOSOC, som omfattar ekspertkomitear og kommisjonar, er eitt av FNs åtte hovudorgan saman med mellom anna Tryggingsrådet, hovudforsamlinga og Menneskerettsrådet.

