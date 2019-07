Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt to missil

utenriks

Prosjektila som vart avfyrte frå Nord-Koreas austkyst torsdag morgon, var kortdistanse-missil, melder styresmaktene i Sør-Korea.

Missila vart avfyrte med 13 minutts mellomrom, klokka 5.34 og klokka 5.57, frå Hodo-halvøya ved byen Wonsan, opplyser det sørkoreanske militæret. Forsvaret opplyser at missila flaug om lag 430 kilometer før dei landa i Japanhavet.

Dei opplyser vidare at ei undersøking av missiloppskytinga i samarbeid med USA er i gang.

– Vi trur at Nord-Koreas leiar Kim Jong-un nyleg har vore i regionen og at militærøvinga i sommar er rett rundt hjørnet. Vi har følgt situasjonen tett, seier ein talsmann for det sørkoreanske militæret til nyheitsbyrået Yonhap.

Det er ikkje stadfesta om missila var ballistiske. Var dei det, er det «ekstremt beklageleg» meiner Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya.

– Viss det var ballistiske missil, bryt dei resolusjonane til FNs tryggingsråd, seier ho.

Sist gong Nord-Korea avfyrte eit kortdistanse-missil var 9. mai, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Den gong uttalte USAs president Donald Trump, som har hatt to møte med Nord-Koreas leiar Kim Jong-un, at missiltestane var ein «veldig standard ting» og meinte at det ikkje kom til å påverke forholdet hans til Kim.

Nord-Korea har førebels ikkje stadfesta missiloppskytingane.

(©NPK)