Trump hindrar stans i våpensalet til Saudi-Arabia

Onsdag førre veke stemte Representanthuset for å blokkere amerikansk våpensal til Saudi-Arabia. Senatet stemte gjennom eit likt vedtak i juni, men som vedtaket i Huset fekk også det for smalt fleirtal til å kunne overstyre Trumps vetorett.

Trump, som har jobba for å knyte tettare band til Saudi-Arabia, lova på førehand å legge ned veto mot blokkeringa. Det er tredje gong sidan han vart tatt til eid at han bruker vetoretten sin.

– Svekt konkurranseevne

Presidenten seier i ei fråsegn til Senatet at årsaka til at han legg ned veto er at blokkeringa kunne ha «svekt USAs globale konkurranseevne og øydelegge det viktige forholdet vi har til våre allierte og partnarar».

USA planlegg å selje våpen og utstyr til Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata til ein verdi på 8,1 milliardar dollar. Det svarer til om lag 69,6 milliardar norske kroner.

Trump-administrasjonen sa i mai at dei vil setje i verk ei unntakserklæring for å overstyre Kongressen og sende våpen til Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata. Motstandarar av våpenavtalen og unntakserklæringa peikar no på at det har gått to månader sidan unntakserklæringa, utan at nokon våpen har vorte sende.

– Blir brukte i Jemen

Det har forarga fleire kongressmedlemmer, som meiner at amerikanske våpen blir brukte til å drepe sivile i Jemen, der ein saudileidd koalisjon driv ei krigføring som har kosta fleire titals tusen livet og fordrive millionar.

Onsdag sa Trump at blokkering av sal av amerikanske våpen «sannsynlegvis vil forlenge konflikten i Jemen og føre til enda meir liding».

