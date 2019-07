FN: 700 utanomrettslege avrettingar i Kongo på eit halvt år

utenriks

I ein halvårsrapport publisert av FNs menneskerettskontor (UNJHRO) i Kongo torsdag kjem det fram at resten av dei utanomrettslege avrettingane vart gjort av væpna grupper.

Organisasjonen har dei seks første månadane i år dokumentert over 3.000 brot på menneskerettane i Kongo. Det er rundt 300 færre enn året før. Ifølgje FN står kongolesiske tryggingsstyrkar for 59 prosent av brota, medan væpna grupper står for 41 prosent. Dei alle fleste brota skjer i konfliktfylte område, ifølgje FN.

Direktør Abdul Aziz Thioye ved FNs menneskerettskontor trur presidentskiftet er årsaka til nedgangen i brota. I januar tok Felix Tshisekedi over som president etter Joseph Kabila, som sat ved makta i 18 år.

(©NPK)