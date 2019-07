Klimaekspertar: Hetebølger blir den nye normalen

utenriks

Dei siste dagane har den eine varmerekorden etter den andre falle i både Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia. I dei fleste landa låg temperaturen torsdag over 40 grader. I Paris vart det registrert heile 42,6 grader. Fredag held varmen fram, men temperaturane er venta å gå litt ned.

Klimaekspertar meiner at liknande hetebølger truleg vil bli regelen meir enn unntaket dei neste åra.

– Om det alltid blir nye rekordar, eller om vi berre held fram å ligge tett opp til desse rekordane, er førebels uklart, seier Daniela Jakob, leiar for Climate Service Center Germany (GERICS).

– Men viss vi trur på dei regionale klimamodellane, vil vi kunne vente temperaturar på opptil 44, 45 og 46 grader i den øvre delen av Rhin-sletta i midten av hundreåret, legg ho til.

Avheng av klimatiltak

Ifølgje Jacob er alt avhengig av om klimaendringane kjem under kontroll, og om menneska kan avgrense den globale oppvarminga til 2 grader eller mindre.

– Då vil vi ha eit liknande klima som i dag, mot slutten av hundreåret. Det vil vere hetebølger, nokre av dei uvanlege samanlikna med for 30–40 år sidan, men vêret vil vere det likt vi har no, seier ho.

I Frankrike har styresmaktene vore i høgaste beredskap for å hindre at hetebølga skulle få same konsekvensar som då varmen ramma i 2003. Den gong døydde nær 15.000 personar, mange av dei eldre menneske som sat åleine i gloheite leilegheiter.

– Vitskapen bak kva som bidrar til hetebølger, er svært grundig. Den første ekstremvêrhendinga som heilt sikkert er knytt til global oppvarming, var den europeiske hetebølga i 2003, seier klimaeksperten Kate Marvel ved NASA i USA.

– Vi veit at når klimaet blir varmare, så blir hetebølger meir sannsynlege og meir alvorlege, seier ho.

Stor utfordring

Hetebølger utgjer ei stor utfordring for Europa, som har eit temperert klima. Ekspertar har lenge åtvara om menneskeskapte klimaendringar vil føre til fleire og varmare hetebølger, men det er for tidleg å fastslå ein vitskapleg samanheng når det gjeld denne hetebølga, sjølv om det er sannsynleg.

– DNA-et til klimaendringane finst truleg i den rekordhøge varmen som Europa og andre delar av verda opplever. Og dessverre vil det bli verre, seier professor i meteorologi Marshall Shepherd ved University of Georgia i USA.

Torsdag vart ein gloheit dag for mange på det europeiske kontinentet. Den eine rekorden etter den andre fall. Nokre av dei vart ståande i berre nokre timar før det vart målt endå høgare temperatur. Folk hoppa i fontener, innsjøar, elvar eller havet for å avkjøle seg.

I Belgia ringde til og med to mistenkte narkoseljarar til politiet og bønnfall om å bli redda ut av ein konteinar dei hadde låst seg inne i.

