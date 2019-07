Over eitt tonn kokain beslaglagt i politiaksjon mot nettverk frå Balkan

utenriks

Nettverket er mistenkt for å ha frakta narkotika frå Sør-Amerika til Europa i fjor og i år ved å bruke privatfly. Dei skal òg ha smugla heroin til Macao og Hongkong med skip, heiter det i ei fråsegn frå Europol torsdag.

Totalt har 16 personar vorte arresterte i saka. To av dei som ifølgje Europol er sentrale medlemmer av nettverket, har vorte arrestert i Sveits og i Kroatia. Det har òg vore arrestasjonar i Tsjekkia, Serbia og Hongkong.

I mai vart 600 kilo kokain beslaglagt i Basel i Sveits, ifølgje politiet i landet. I tillegg vart 421 kilo beslaglagt i Hongkong. Ifølgje Europol kom det ulovlege rusmiddelet frå same nettverk.

To millionar euro i kontantar – tilsvarande over 19 millionar norske kroner – og varer som luksusbilar og dyre klokker til ein verdi av ein million euro, har òg vorte beslaglagt under ransaking. Kontantane og varene vart beslaglagde i Kroatia, Tsjekkia, Serbia, Slovenia og Sveits.

Kroatisk politi starta etterforskinga mot nettverket i starten av 2018. USA narkotikastyresmakt har òg vore involvert, i tillegg til nemnde Europol.

