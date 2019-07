Solberg forundra over Trumps kritikk av Sverige

utenriks

– Den grunnleggande forståinga er at eit rettssystem er uavhengig, så det er jo litt forbausande dersom Trump meiner at det ikkje er det. Sånn er det i USA, og sånn er det i landa våre, seier Solberg til NTB.

– Rettssystemet tek sine avgjerder, og det er ikkje eit politisk spørsmål, seier ho.

Trump meiner Sverige har skuffa USAs afroamerikanske samfunn etter at rapparen A$AP Rocky vart tiltalt for vald torsdag. Rapparen sit i varetektsfengsel

– Veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven for at han ikkje kunne gjere noko. Sverige har svikta det afroamerikanske samfunnet vårt i USA. Eg har sett videoane av A$AP Rocky, og han vart forfølgd og trakassert av folk som ville ha trøbbel, skreiv presidenten natt til fredag på Twitter.

Trump var i kontakt med Löfven dagar før tiltalen vart kjent. Då tilbaud han seg å garantere for ein eventuell kausjon, men lauslating mot ein økonomisk garanti er ikkje ei ordning som blir brukt i Sverige.

Rapparen har innrømt å ha vore innblanda i hendinga, men han har ikkje erkjent straffskuld. Torsdag sa forsvarar Slobodan Jovicic at han er svært skuffa over tiltalen, og han meiner rapparen er uskuldig.

Domstolen i Stockholm opplyser at behandlinga av saka byrjar tysdag 30. juli.

