Trump truar Frankrike med toll på vin

utenriks

– Frankrike har akkurat innført digital skatt på dei storslåtte amerikanske teknologiselskapa våre, skreiv Trump på Twitter fredag, i ei tilvising til skattelova som Frankrike vedtok tidlegare denne månaden og som ilegg selskap som Google, Apple, Facebook og Amazon skatt.

– Viss nokon krev skatt frå dei, bør det vere heimlandet deira, USA, la presidenten til.

Han truar Frankrike med toll på vin som blir eksportert til USA.

– Vi skal raskt komme med ei kunngjering om ei betydeleg gjensidig handling som svar på Macrons dumskap. Eg har alltid sagt at amerikansk vin er betre enn fransk vin, skriv Trump.

Frankrikes president Emmanuel Macron har argumentert med at utanlandske selskap som tener pengar i Frankrike, må betale skatt til Frankrike. Amerikanske styresmakter har starta gransking for å slå fast om den nye skatten er «diskriminerande eller urimeleg og legg byrde på eller avgrensar amerikansk handel».

Trumps rådgivar Larry Kudlow seier til CNBC fredag at Trump-administrasjonen er «svært bekymra over at våre venner i Frankrike vil innføre ein stor digital skatt. Vi meiner det er fullstendig feil».

Digital skatt er eit tema som skal bli diskutert på G7-toppmøtet i august.

